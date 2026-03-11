Olay, bugün (11 Şubat) öğle saatlerinde meydana geldi. Menderes Nehri kenarından geçen vatandaşlar, nehir kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede yerde yatan kişinin Yenicekent Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Dündar Yüksel olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel’in av tüfeği ile vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Yüksel’in ölümüne ilişkin jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.