Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında, yarın (13 Şubat) karar duruşması görülecek. Depremde eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir, "Bu duruşma sadece bizim için değil, adalet arayan herkesin sesi olacak. Sorumluların hesap vermesi ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için emsal bir karar çıkmasını umut ediyoruz" dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, 12 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Bir önceki duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, 4 kamu görevlisi sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep ederken, diğer sanıklara ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi.

'EMSAL KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Yarın görülecek duruşmada, kararın açıklanması bekleniyor. Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı'nda 51 canımızı kaybettik. Binanın yıkılmasına sebep olan sorumlular için süren mahkememizde, 13 Şubat'ta karar duruşması olacak. Bu duruşma sadece bizim için değil, adalet arayan herkesin sesi olacak. Sorumluların hesap vermesi ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için emsal bir karar çıkmasını umut ediyoruz. Sesimizi duyurmak ve adalet talebimizi birlikte göstermek için sizleri de bu dayanışmaya ve desteğe davet ediyoruz. 13 Şubat Cuma günü saat 10.00'da, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmamız için sesimize ses olmak, adalet için yanımızda olun."