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Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1 ile tarihi zirveye ulaşırken, yaşlı bakım hizmetlerine yönelik ihtiyaç da giderek büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artan talebe karşı huzurevi kapasitesinin artırılması ve alternatif bakım modellerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

710 KİŞİLİK 6 YENİ KURULUŞ GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevlerine başvuran yaşlıların yaş ortalamasının 78 olduğunu belirtti.

Göktaş, yaşlı bakım hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım kuruluşunun açılmasının planlandığını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre ayrıca 24 huzurevi inşaat aşamasında bulunuyor. Bunlardan 14'ünün 2027 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Bunun yanında 26 huzurevi etüt proje aşamasında bulunuyor. Projeleri tamamlanan huzurevlerinin, 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na inşaat olarak teklif edilmesi planlanıyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HUZUREVİ TALEBİ YOĞUNLAŞIYOR

Huzurevlerinde sıra beklenmesinin tek nedeni kapasite yetersizliği olarak öne çıkmıyor. Yaşlıların tek kişilik oda tercihleri, iklim şartları, beslenme alışkanlıkları ve doğup büyüdükleri şehirde kalma istekleri de bekleme sürelerini etkiliyor.

Göktaş, özellikle büyük illerde ve belirli huzurevlerinde talebin yoğunlaştığını belirterek, başka illerde boş yer bulunmasına rağmen bazı yaşlıların tercih ettikleri huzurevlerinde sıra beklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

HUZUREVLERİNDE YAKLAŞIK 30 BİN YAŞLI KALIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 178 huzurevinde 15 bin 263 yaşlıya hizmet veriliyor.

Özel kuruluşların da dahil edilmesiyle huzurevlerinde kalan yaşlıların toplam sayısı 30 bine yaklaşıyor.

Bu sayı, Türkiye'de nüfusu 30 binin altında bulunan 500'ün üzerinde ilçenin nüfusundan daha fazla bir topluluğa karşılık geliyor.

GÜNDÜZ HİZMET MERKEZLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakanlık, yaşlıların yalnızca huzurevlerinde bakım görmesini öngören modellerin yanı sıra gündüz hizmetlerini de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Gündüz hizmet merkezleriyle yaşlıların alışkın oldukları çevreden kopmadan aileleri ve yakınlarıyla bir arada kalmaları, günlük yaşam aktivitelerine yönelik becerilerini korumaları ve aktif yaşlanmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye genelinde bu merkezlerin sayısının artırılması planlanıyor.

ALTERNATİF YAŞLI BAKIM MODELLERİ GELİŞTİRİLECEK

Artan yaşlı nüfus karşısında kısa vadede yaşlı bakım kuruluşlarının hizmet niteliğinin artırılması amacıyla mevzuat yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Orta ve uzun vadede ise toplum temelli bakım hizmetleri kapsamında alternatif yaşlı bakım modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Böylece artan yaşlı nüfusun bakım ihtiyacına yalnızca yeni huzurevleri açarak değil, aile ve toplum merkezli farklı hizmet modelleriyle de yanıt verilmesi amaçlanıyor.