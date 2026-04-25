Mevduat faizlerindeki hareketlilik hız kesmeden devam ederken, bankaların 500 bin TL gibi orta ölçekli tasarruflar için sunduğu getiri oranları dudak uçuklatıyor.
500 bin TL’nin faiz kazancı rekor kırdı: Bu bankaya yatıran yaşadı
Mevduat faizlerinde rekor yüzde 46’ya dayandı. 500 bin TL gibi orta ölçekli tasarruflar için sunduğu getiri oranlar, 16.636 TL’ye kadar çıktı.Süleyman Çay
Tasarruf sahipleri için en kârlı limanı bulmak adına yaptığımız incelemede, bankalar arasındaki 32 günlük getiri farkının 2 bin 500 TL'yi aştığı görülüyor.
Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği Alternatif Bank, sunduğu yüzde 46,00 faiz oranıyla rakiplerini geride bırakıyor. 500 bin TL’sini bu bankada değerlendiren bir vatandaş, ay sonunda net 16.636 TL kazanç elde ediyor.
500.000 TL mevduat verilerini, en yüksek getiriden en düşüğe doğru şu şekilde oldu;
Alternatif Bank (VOV Hesap): %46,00 faiz ile 16.636 TL net getiri.
CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45,00 faiz ile 16.274 TL net getiri.
Odea (Oksijen Hesap): %45,00 faiz ile 16.274 TL net getiri.
ON Plus: %45,00 faiz ile 16.274 TL net getiri.
ING (Turuncu Hesap): %45,00 faiz ile 16.274 TL net getiri.
QNB (Kazandıran Günlük): %43,50 faiz ile 15.732 TL net getiri.
DenizBank (E-Mevduat): %43,25 faiz ile 15.641 TL net getiri.
getirfinans (Günlük Vadeli): %43,00 faiz ile 15.551 TL net getiri.
Odea (Yeni Vadeli Mevduat): %42,50 faiz ile 15.370 TL net getiri.
Hayat Finans (Kâr Payı): %42,41 kâr payı ile 15.337 TL net getiri.
Akbank (Vadeli TL / Serbest Plus): %42,00 faiz ile 15.189 TL net getiri.
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 faiz ile 15.189 TL net getiri.
ON (E-Mevduat): %42,00 faiz ile 15.189 TL net getiri.
getirfinans (Vadeli Hesap): %41,50 faiz ile 15.008 TL net getiri.
Garanti BBVA (E-Vadeli): %41,50 faiz ile 15.008 TL net getiri.
N Kolay (Bono): %41,00 faiz ile 14.827 TL net getiri.
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL): %39,50 faiz ile 14.285 TL net getiri.
Enpara.com (Vadeli Mevduat): %39,00 faiz ile 14.104 TL net getiri.