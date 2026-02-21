Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bursa genelinde inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenmeye başlandı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekimi, noter huzurunda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Salonu dolduran hak sahipleri, isimlerinin açıklanacağı anları büyük bir heyecanla takip etti.

Yeni kampanya kapsamında Bursa’da yatay mimari anlayışıyla, okul, cami, çarşı ve sosyal alanları bulunan 17.225 yeni konutun dar gelirli vatandaşlar için inşa edileceğini vurguladı.

KURA SALONDA BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Kura çekimi sırasında salonda zaman zaman alkışlar yükselirken, hak sahibi olan vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü. Sonuçları öğrenmek isteyen çok sayıda kişi kura tamamlanana kadar salondan ayrılmadı.

BURSA’DA TOKİ KONUTLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

Projede Bursa genelinde yapılacak konutların dağılımı ise şöyle açıklandı:

Merkez ilçeler (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550

Gemlik: 3.000

İnegöl: 4.000

Mustafakemalpaşa: 750

Yenişehir: 500

Orhangazi: 400

Mudanya: 300

İznik: 250

Orhaneli: 175

Büyükorhan, Harmancık, Keles: 100’er konut

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçlarının, TOKİ’nin resmî internet sitesi ile e-Devlet üzerinden ilan edileceği bildirildi.