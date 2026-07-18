500 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.827,4 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 13.974,78 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.974,78 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.215,87 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.053,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.053,19 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.218,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.218,52 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 14.465,75 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.465,75 TL