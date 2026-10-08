50 yıldır aynı arabayla geçimini sağlıyor: 3 çocuğunu büyüttü, Avrupa'ya açıldı

"ONU GÖRMEYİNCE BİR ŞEY EKSİK GELİYOR"

Tekin Temel, Başkır'ın Hayrabolu halkı için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı: "Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Hayrabolu'da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği bir insan."