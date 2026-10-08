YARIM ASIRDIR AYNI YERDE EKMEĞİNİ KAZANIYOR
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Yaşar Başkır, yaklaşık 50 yıldır aynı seyyar arabada çekirdek satarak geçimini sağlıyor. Yıllara meydan okuyan Başkır, mesleğine duyduğu bağlılıkla dikkat çekiyor.
50 yıldır aynı arabayla geçimini sağlıyor: 3 çocuğunu büyüttü, Avrupa'ya açıldı
Tekirdağ'da 69 yaşındaki Yaşar Başkır, yarım asırdır aynı seyyar arabada çekirdek satarak geçimini sağlıyor. Bu meslek sayesinde 3 çocuğunu büyütüp evlendiren Başkır, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya gönderiyor. İşte 50 yıllık emeğin hikâyesi...Kaynak: İHA
YARIM ASIRDIR AYNI YERDE EKMEĞİNİ KAZANIYOR
50 YILDIR AYNI CADDEDE
Hayrabolu'nun Alpullu Caddesi'nde tezgâh açan Başkır, yarım asırdır aynı noktada müşterilerini karşılıyor. Yıllar içerisinde ilçenin tanınan simalarından biri haline gelen Başkır, mesleğini ilk günkü bağlılığıyla sürdürüyor.
3 ÇOCUĞUNU BU İŞLE BÜYÜTTÜ
Yaşar Başkır, çekirdek satarak elde ettiği kazançla ailesinin geçimini sağladı. Üç çocuğunu bu meslek sayesinde büyütüp evlendirdiğini anlatan Başkır, yıllarca verdiği emeğin karşılığını aldığını belirtiyor.
SEYYAR ARABASI GEÇİM KAPISI OLDU
Yaklaşık yarım asır önce başladığı çekirdek satıcılığı, Başkır için yalnızca bir kazanç kapısı olmaktan çıktı. Yıllar boyunca aynı arabada çalışarak hem ailesinin ihtiyaçlarını karşıladı hem de müşterileriyle güçlü dostluklar kurdu.
ÜRÜNLERİ AVRUPA'YA KADAR GİDİYOR
Hayrabolu'da küçük bir seyyar arabada satış yapan Başkır'ın müşterileri yalnızca ilçeyle sınırlı değil. Başkır, Türkiye'nin birçok noktasına ve Avrupa'ya da çekirdek gönderdiğini söylüyor.
MÜŞTERİLERİYLE YILLARA DAYANAN DOSTLUK
Aynı yerde uzun yıllardır satış yapmanın kendisine birçok dost kazandırdığını belirten Başkır, tezgâhında müşterileriyle sohbet ederek vakit geçiriyor. Çocukluğundan beri kendisinden alışveriş yapanların bugün de tezgâhına uğradığını anlatıyor.
"BU İŞ ARTIK HAYATIMIN BİR PARÇASI OLDU"
Mesleğine olan bağlılığını dile getiren Başkır, "Yıllardır bu işten ekmeğimi kazanıyorum. 3 çocuğumu bu işle büyüttüm ve evlendirdim. Yarım asırdır aynı yerde çekirdek satıyorum" sözleriyle geçirdiği yılları anlattı.
ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ONDAN ALIŞVERİŞ YAPIYOR
Başkır'ın müşterilerinden Tekin Temel, çocukluk yıllarından bu yana aynı tezgahtan çekirdek aldığını söyledi. Temel, Yaşar Başkır'ın yıllardır aynı noktada bulunmasının ilçe sakinleri için alışılmış bir görüntü olduğunu ifade etti.
"ONU GÖRMEYİNCE BİR ŞEY EKSİK GELİYOR"
Tekin Temel, Başkır'ın Hayrabolu halkı için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı: "Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Hayrabolu'da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği bir insan."
SAĞLIĞI ELVERDİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK
69 yaşına rağmen çalışmayı sürdüren Yaşar Başkır, mesleğini bırakmayı düşünmüyor. Yarım asırlık emeğini ve müşterileriyle kurduğu dostlukları geride bırakmak istemeyen Başkır, "Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim" diyerek kararlılığını ortaya koydu.