Dünya genelinde yaşam süresi uzarken, sağlıklı yaşlanma üzerindeki en büyük engelin beslenme alışkanlıkları olduğu bir kez daha kanıtlandı. Özellikle 50 yaş ve sonrası dönemde vücudun onarım mekanizmalarının yavaşlamasıyla birlikte, belirli besinlerin tüketimi sistemik hasarlara yol açtığı kaydedildi.

Beslenme biyokimyası ve gerontoloji alanındaki yabancı uzmanlar, bu yaş grubunun mutfaklarından uzak tutması gereken dört ana grubu bilimsel verilerle ortaya koydu.

1. İşlenmiş Etler ve Nitrat Döngüsü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine dayanarak açıklamalarda bulunan yabancı onkoloji uzmanları, salam, sosis ve pastırma gibi işlenmiş etlerin 50 yaş sonrası kolon sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Frank Hu, işlenmiş etlerdeki yüksek sodyum ve nitratın damar sertliğini tetiklediğini ve kalp yükünü artırdığını ifade etti.

2. Rafine Şeker ve Glikasyon Son Ürünleri (AGEs)

Şekerli içecekler ve paketli tatlıların vücutta "glikasyon" adı verilen bir süreci başlattığı kaydedildi. Bu süreçte şeker moleküllerinin proteinlere yapışarak dokuları sertleştirdiği vurgulandı.

UCSF (California Üniversitesi) Endokrinoloji Profesörü Dr. Robert Lustig, aşırı şeker tüketiminin 50 yaş üstü bireylerde insülin direncini kronik hale getirerek karaciğer yağlanmasını kaçınılmaz kıldığını dile getirdi.

3. Trans Yağlar ve Hücresel Enflamasyon

Kızartılmış ürünler ve bazı margarinlerde bulunan trans yağların, hücre zarlarının esnekliğini bozduğu saptandı.

Cleveland Clinic Beslenme Enstitüsü Direktörü Dr. Kristin Kirkpatrick, bu yağların "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL'yi yükseltirken, vücuttaki genel enflamasyon seviyesini yukarı çektiğini ve bunun da eklem ağrılarını şiddetlendirdiğini aktardı.

4. Yüksek Sodyumlu Hazır Gıdalar

Yaşla birlikte böbreklerin süzme kapasitesinin azalması, tuz tüketimini kritik bir eşiğe taşıdı.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Kardiyovasküler Tıp Profesörü Graham MacGregor, aşırı sodyum alımının kan basıncını doğrudan etkileyerek ileri yaşlarda inme riskini %30 oranında artırdığını bildirdi.