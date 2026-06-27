Kaynak: İHA

1 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında başlayan mavi yüzgeçli orkinos av sezonu, balıkçıların yüksek av performansı sayesinde resmi bitiş tarihi beklenmeden sona erdi. Kıbrıs ile Malta arasında yer alan geniş avlanma sahasında yoğun mesai harcayan Türk balıkçı tekneleri, ağlarını toplayarak limanlarına dönüşe geçti.

Önümüzdeki üç yılı kapsayan kota çekilişlerinin ardından Türkiye'nin mavi yüzgeçli orkinos av kotası 2 milyon 987 bin 950 kilogram olarak belirlendi. Söz konusu kota, kura sonucu hak kazanan 80 balıkçı gemisine dağıtıldı.

Trabzon, bu yıl Akdeniz operasyonuna gönderdiği 10 büyük balıkçı teknesiyle dikkat çekti. Türkiye filosunun yüzde 12,5'ini oluşturan Trabzon tekneleri, toplam kotanın yüzde 15,12'sine karşılık gelen avlanma hakkını alarak sezonun öne çıkan illerinden biri oldu.

Sezona katılan 80 gemi genelinde tekne başına ortalama 37 bin 349 kilogram orkinos avlanırken, Trabzon filosu tekne başına ortalama 45 bin 175 kilogramlık av miktarına ulaştı. Böylece Trabzonlu balıkçılar Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Diğer illerden katılan 70 tekne ise toplam 2 milyon 536 bin 197 kilogram kota kullanarak tekne başına ortalama 36 bin 231 kilogram av gerçekleştirdi.

Resmi olarak 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan av sezonu, kotanın erken doldurulması nedeniyle planlanandan önce tamamlandı. Akdeniz'deki çalışmalarını bitiren balıkçıların haziran ayı sonunda Türkiye'deki limanlara ulaşması bekleniyor.

"50 tonluk kotamızı doldurup Yoroz Limanı'na döndük"

Yılmaz Balıkçılık ortaklarından Resul Yılmaz, kendilerine tahsis edilen kotayı eksiksiz tamamladıklarını belirterek, "11 Mayıs'ta Çarşıbaşı'ndaki Yoroz Limanı'ndan yola çıktık. Önce İstanbul'a, ardından Akdeniz'de Tunus ve Malta açıklarına geçtik. Türkiye'nin yaklaşık 3 bin tonluk kotası bulunuyordu. Bize ayrılan 50 tonluk kotayı tamamen doldurduk. Avladığımız orkinosları kafeslere aktararak 42 günlük çalışmanın ardından 21 Haziran'da Yoroz Limanı'na geri döndük. Zaten haziran ayının sonunda av yasağı başlıyor" dedi.

Malta açıklarında gerçekleştirdikleri av sırasında farklı ülkelerden teknelerin de bölgede bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin yanı sıra İspanya ve Tunus'tan gelen tekneler de avlanıyordu. Ancak onların tekneleri genellikle daha küçük. Karadeniz filosundaki tekneler ise donanım ve kapasite bakımından dünyanın en güçlü balıkçı tekneleri arasında gösteriliyor" diye konuştu.

Bu yıl ilk kez orkinos avına çıktıklarını belirten Yılmaz, gelecek yıl da kota haklarının bulunduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 50-60 teknenin bulunduğu bölgede avlandık ve kotamızı tamamen doldurduk. Orkinosun en büyük alıcısı Japonya. Biz balıkları yakalayıp kafeslere aktarıyoruz. Daha sonra İzmir'e getirilen balıklar burada özel havuzlarda beslenerek büyütülüyor ve talep doğrultusunda satışa sunuluyor. Türkiye'de ise tüketimi oldukça sınırlı. Oysa ekonomik değeri çok yüksek olmasına rağmen yeterince tanınan bir balık değil" ifadelerini kullandı.