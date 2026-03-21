Elektronik müzik sahnesinde uluslararası başarılarıyla tanınan Mahmut Orhan, son dönemde hem müzik kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Bu kez ise dikkatleri üzerine çeken şey, yaklaşık 40-50 milyon TL değerindeki süper spor otomobili oldu.

Uluslararası piyasada McLaren 720S modelinin başlangıç fiyatı 300-350 bin dolar civarında seyrediyor. Ancak Türkiye'de uygulanan yüksek vergi oranları, ÖTV, KDV ve ithalat maliyetleri nedeniyle aracın piyasa değeri 40 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişebiliyor. Bu rakamlar, Orhan'ın lüks oyuncak olarak nitelendirilen aracının dudak uçuklatan değerini gözler önüne seriyor.

'NAZAR DİYELİM' PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİ KORKUTTU

Ünlü DJ, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde McLaren 720S'in son halini gösterdi. Paylaşımın altına düşürdüğü "Nazar diyelim" ifadesi, hayranlarında endişe yarattı.

Fotoğraflarda aracın durumu dikkat çekerken, birçok takipçi "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

Orhan'ın milyonluk lüks otomobilinin arızalandığı mı yoksa bir kaza mı geçirdiği henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada spekülasyonlar hızla yayılıyor.

Mahmut Orhan'ın bu paylaşımı, lüks yaşam tarzı ve otomobil tutkusuyla bir kez daha magazin gündemine oturdu. Takipçiler, ünlü ismin aracının durumu hakkında daha fazla detay bekliyor.