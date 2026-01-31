Aydın Karacasu'da kahvehane işleten Tayfun Karaoğlan, 50 kuruşluk borç için internetinin kesildiğini ve 300 lira açma kapama bedeli yansıtıldığını söyledi. Karaoğlan yaşadığı durumu saçmalık olarak niteledi.

"O PARAYA SAKIZ BİLE ALAMAZLAR"

Aylık faturam 500 lira civarında. Biz bu parayı çayla kazanacağız diye uğraşıyoruz. 10 lira, 10 lira topluyoruz. Dükkan kirası 57 bin lira. 10 lira çay satıp bu parayı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Elektrik faturası geliyor 11 bin lira, su geliyor 3 bin lira. Çaya, kahveye zam gündemde ama vatandaşı da düşünmek gerekiyor. Vatandaş 3 çay içiyorsa bir çay içecek. Şu an çayı 10 liradan, kahveyi 20 liradan satmaya devam ediyoruz. Zam olursa çay 15, kahve 30 olur. Bir paket çay şu an 3 bin lira, bir paket şeker bin lira. Önceden 300-500 lira gibi parayla alıyorduk. Şu anda maliyetler çok aşırı. Tüm bunlarla boğuşurken bir de 50 kuruş için internetimizi kesiyorlar. 300 lira da açma kapama parası alıyorlar. Milyarlık şirketler bunlar."

"KIZIMI ÜNİVERSİTEYE GÖNDEREMEDİM"

Karaoğlan sözlerini, "Kızım 4 yıllık fakülteyi kazandı. Maddi durumlardan dolayı gönderemedim. Yani hep sıkıntı, sıkıntı. Kızım üniversiteyi kazandı. Kayıt yaptırdık ama hiç gitmeden kaydını dondurduk. Maliyetler ağır geldi. Ekonomik durumlar çok ağır. Maddi imkanım yetersiz. Eşimin de sağlık sorunları var" şeklinde tamamladı.