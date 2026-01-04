Venezuela'ya ABD tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı Maduro rehin alınarak kaçırıldı.

Trump, "Düzelene kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz" açıklamasını yaptı. Maduro New York'a getirilirken Başkan Yardımcısı Rodriguez geçici başkan olarak görevlendirildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan bir vatandaşın, ABD’nin 3 uçak ile Venezuela’ya gidip Devlet Başkanı Maduro’yu ABD’ye getirmesi karşısında şaşkınlığını gizlemeyediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"50 HELİKOPTER İLE KAYMAKAMIN AYAKKABISINI ALAMAZSIN"

Rizeli yurttaş, televizyonda gördüğü haberler sonrası, “Bu nasıl oluyor abi? ABD 3 tane helikopterle gitti Venezuela’ya Devlet Başkanı Maduro’yu aldı. 50 helikopterle gelsen Ardeşen’e, kaymakamın ayakkabısını alamazsın. Venezuela nasıl bir devlet? Gecenin 2’sinde Venezuelalılar uyuyor muydu?” yorumunda bulundu.

"AYNI EKİP BİZİM MAHALLEDEN BİR ESNAFI ALAMAZ"

Rizeli vatandaşın ABD’nin Maduro’ya yaptığı operasyon hakkındaki yorumu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Rizeli yurttaşın yaptığı konuşmaya destek verdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar: