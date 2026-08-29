Geçtiğimiz dönemlerde 150 bin TL ile 300 bin TL bandında yer alan ve yoğun talep gören arsa ile arazi fırsatlarını sizlerle paylaşmıştık. Yükselen piyasa şartlarına karşın, küçük birikimlerini toprağa yatırmak isteyen vatandaşlar için Silivri ve Avcılar hattında çok daha düşük bütçelere hitap eden yeni seçenekler listelendi.
50 bin liradan arsa satışları başladı: Kapış kapış gidiyor (29 Ağustos 2026)
Daha önce 150, 200 ve 300 bin liradan duyurduğumuz arsa satışlarının ardından piyasada yeni bir fırsat dalgası başladı. İstanbul'un gelişen Silivri ve Avcılar bölgelerinde bütçesini yormadan toprak sahibi olmak isteyenler için 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışlar açıldı. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Metrekare büyüklüğü ve imar durumuna göre değişiklik gösteren ilanlarda, 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla hisseli arsa veya hobi bahçesi sahibi olmak mümkün hale geldi. İşte İstanbul'da satışa çıkan en uygun fiyatlı arsa ve arazi ilanlarının öne çıkan detayları...
SİLİVRİ DEĞİRMENKÖY'DE 50.000 TL'YE TOPRAK SAHİBİ OLMA FIRSATI
İstanbul Silivri'nin Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan bu taşınmaz, bütçesini zorlamadan yatırımlık toprak almak isteyenlere sesleniyor.
Fiyat: 50.000 TL
Metrekare Fiyatı: 617 TL/m²
Büyüklük: 81 m²
İmar Durumu: Tarla
Konum: Silivri / Değirmenköy İsmetpaşa Mh. (Ada: 417, Parsel: 108)
Tapu Durumu: Hisseli Tapu
BEYCİLER'DE HOBİ BAHÇESİ YAPMALIK ALAN: 56.000 TL
Bağ evlerinin ve doğayla iç içe yaşam alanlarının yoğun olduğu Silivri Beyciler Mahallesi'nde hobi bahçesi yapmaya uygun bir parsel satışa çıkarıldı.
Fiyat: 56.000 TL
Metrekare Fiyatı: 2.800 TL/m²
Büyüklük: 20 m²
İmar Durumu: Tarla + Bağ
Konum: Silivri / Beyciler Mh. (Parsel: 1.498)
Tapu Durumu: Hisseli Tapu
AVCILAR YEŞİLKENT'TE YATIRIMLIK HİSSELİ ARSA: 70.000 TL
İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi sınırlarında kalan ve şehir manzarasına yakın konumda yer alan parsel, gayrimenkul yatırımcılarının dikkatini çekiyor.
Fiyat: 70.000 TL
Metrekare Fiyatı: 7.778 TL/m²
Büyüklük: 9 m²
İmar Durumu: Sit Alanı
Konum: Avcılar / Yeşilkent Mh. (Ada: 494, Parsel: 4)
Tapu Durumu: Hisseli Tapu
SİLİVRİ BÜYÜKÇAVUŞLU'DA SAHİBİNDEN 1.000 M² ARAZİ: 75.000 TL
Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde geniş metrekareli alan arayanlar için sahibinden cazip fiyatlı arazi seçeneği sunuluyor.
Fiyat: 75.000 TL
Metrekare Fiyatı: 75 TL/m²
Büyüklük: 1.000 m²
İmar Durumu: Muhtelif
Konum: Silivri / Büyük Çavuşlu Mh. (Ada: 4.640, Parsel: 2)
Tapu Durumu: Tapu Kaydı Yok