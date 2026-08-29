50 bin liradan arsa satışları başladı: Kapış kapış gidiyor (29 Ağustos 2026)

Geçtiğimiz dönemlerde 150 bin TL ile 300 bin TL bandında yer alan ve yoğun talep gören arsa ile arazi fırsatlarını sizlerle paylaşmıştık. Yükselen piyasa şartlarına karşın, küçük birikimlerini toprağa yatırmak isteyen vatandaşlar için Silivri ve Avcılar hattında çok daha düşük bütçelere hitap eden yeni seçenekler listelendi.