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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - Kulis Ankara / Nihat BOZKURT

Fon kriziyle ilgili soruşturma hakkında kamuoyuna rakamlarla bilgi veren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek oldu. Şimşek'in haberine göre 1-16 Eylül döneminde Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde para çeken 168 yatırımcı tespit edildi. Bu işlemlerin toplam tutarı 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.

Pusula fonunda ise aynı dönemde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının işlemleri inceleniyor. Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutarın 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olduğu belirtildi.

İki fonda belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan 440 yatırımcının toplam para çıkışı böylece 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL’ye ulaştı.

Haberde, belirtilen tutarlarda işlem yapan 440 yatırımcının hareketleri incelemeye alınırken, savcılığın olası tedbir kararları öncesinde bilgi sızıntısı yaşanıp yaşanmadığını araştırdığı ifade edildi.

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Bu arada Areda Survey’in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmada, katılımcılara fon krizinde en çok kimi sorumlu gördükleri soruldu.

Cumhuriyet’in haberine göre katılımcıların yüzde 42’si ekonomi yönetimini sorumlu tuttu. Denetimi yeterince yapmayan kurumları işaret edenlerin oranı yüzde 23,9 oldu. Fonları yöneten portföy şirketleri ve yöneticilerini sorumlu bulanların oranı yüzde 8,9’da kalırken, yüksek getiri peşinde koşarken riskleri sorgulamayan yatırımcıları sorumlu görenlerin oranı yüzde 5,6 olarak ölçüldü

Araştırmada katılımcılara mağdur yatırımcıların zararlarını kimin karşılaması gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 67,5’i zararın fon yöneticileri ve krizden önce yüksek kazanç elde edenler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

Yine Cumhuriyet’in haberine göre Eylül’de yaşanan fon krizi, yatırım fonları ve borsada sert kayıplara yol açtı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğü bir ayda 1,2 trilyon lira azalırken, hisse senedi hesabındaki varlıklarını sıfırlayan yatırımcıların sayısı 50 bini aştı. En büyük kayıplar ise yüksek tutarlı portföylere sahip yatırımcılarda görüldü.

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Peki borsada güven yeniden sağlanabilir mi? Elbette sağlanabilir ama bunun için uzun yıllar gerekiyor.

Ekonomist Şeref Oğuz, yaşananların yalnızca fon yatırımcılarını değil, bankacılık sistemi ve sermaye piyasalarının tamamına yönelik algıyı etkilediğini belirterek, “Asıl hikâye buradaki kriz, fon krizi değil, güven krizi” dedi.

Fon kelimesinin geçtiği yatırım araçlarına karşı dahi soru işaretlerinin oluşmaya başladığını belirten Oğuz, güvenin uzun yıllarda oluştuğunu ancak kısa sürede kaybedilebildiğine dikkat çekti.

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Piyasa algısının bu şekilde olumsuza dönmesi, siyasi iktidar için de büyük kayıptır. Öyle ki ASAL Araştırma’nın son anketi, AKP’nin fon krizinden dolayı dört puan kaybettiğini ortaya çıkardı.

Puan kaybeden sadece AKP değil, AKP’nin ekonomi yönetimi sayesinde Türkiye ekonomisi de puan kaybetti. Devletin denetleme görevini yapma makamındaki insanların, soyguna adeta göz yumması, halkın devlete olan güvenini de sarstı.

Milyarlarca dolar haksız kazanç elde eden, hatta içerden bilgi alarak borsa yolsuzluğu yapan insanlar için hesaplar açılıyor ve o kazançları geri yatırmaları isteniyor.

Aynı devletin yargı mekanizması, Ekrem İmamoğlu’nun makam aracı olarak kendi aracını kullanmasını takdir edeceğine benzin ve bakım masrafı için soruşturma açıyor.

Yargı düzeni ve bağlı olarak devlet düzeni, bu şekilde sürdürülemez.