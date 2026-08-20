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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Bora Erdin, 5 yıl önce yaptığı alışveriş üzerinden Türkiye’nin enflasyon gerçeğine dikkat çekti. Erdin, 4 Temmuz 2021 tarihli market fişini alarak aynı ürünleri yaklaşık 5 yıl sonra aynı marketten yeniden satın aldı. Eski ve yeni fiyatları karşılaştıran Erdin'in alışveriş sepetindeki değişim dikkat çekti.

2021'de roka, taze soğan, ceviz içi ve gün kurusu kayısıdan oluşan alışveriş için toplam 34,44 TL ödeyen Erdin, 20 Ağustos 2026'da aynı ürünleri yeniden almak için markete gitti.

Yeni alışverişin kasadaki toplamı ise tam 415,20 TL oldu. Erdin, iki fiş arasındaki değişimi yüzde 1105 olarak hesapladı.

TAZE SOĞANIN KİLO FİYATI 5,25 TL'DEN 99,95 TL'YE ÇIKTI

Eski ve yeni fişler karşılaştırıldığında ürün bazındaki fiyat değişimleri de ortaya çıktı.

2021 yılında taze soğanın kilogram fiyatı 5,25 TL iken, 2026'da 99,95 TL'ye yükseldi. Erdin'in karşılaştırmasına göre taze soğandaki artış yüzde 1803'ü buldu. 340 gram taze soğan için yeni alışverişte 33,98 TL ödendi.

CEVİZ İÇİNDE FİYAT 795 TL'Yİ GÖRDÜ

2021 tarihli fişte ceviz içinin kilogram fiyatı 89,95 TL olarak yer aldı. Aynı ürünün kilogram fiyatı 20 Ağustos 2026'da 795 TL'ye çıktı.

Böylece kilogram fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 784 olarak hesaplandı. Yeni alışverişte 174 gram ceviz içi 138,33 TL tuttu.

KURU KAYISIDA ARTIŞ YÜZDE 1.739

Sepette en dikkat çekici değişimlerden biri de gün kurusu kayısıda yaşandı. 2021'de kilogramı 45,95 TL olan ürünün fiyatı 2026'da 845 TL'ye yükseldi.

Buna göre kilogram fiyatındaki artış yüzde 1.739'u bulurken, Erdin 252 gram kuru kayısı için 212,94 TL ödedi.

34,44 TL'LİK FİŞ 415,20 TL OLDU

20 Ağustos 2026 tarihli yeni fişte roka 29,95 TL, taze soğan 33,98 TL, kuru kayısı 212,94 TL ve ceviz içi 138,33 TL olarak yer aldı.

Böylece 2021 yılında toplam 34,44 TL tutan dört ürünlük alışverişin 2026'daki karşılığı 415,20 TL'ye ulaştı. Erdin, iki farklı tarihe ait fişleri ve satın aldığı ürünleri göstererek 5 yılda yaşanan fiyat değişimini gözler önüne serdi.