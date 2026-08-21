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Kaynak: DHA

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Denizyaka kumsalında faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik kriterleri sürdürülebilir şekilde uygulamadığının belirlenmesi üzerine “Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası” iptal edildi.

TUI Care Foundation desteğiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından yürütülen TUI Turtle Aid Antalya Projesi kapsamında otel, 2024 yılında sertifika programına dahil oldu ve Mayıs 2026’da sertifikayı almaya hak kazandı. Ancak yaz sezonunun başlangıcında yapılan saha değerlendirmeleri sonucunda sertifikanın iptal edilmesine karar verildi.

KUMULLARI KAZIP ÇUKURLARI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

Saha çalışmalarında otelin yasak olmasına rağmen sahildeki kumulları kazdığı ve başka alanlara taşıdığı tespit edildi. Kazılan bölgelerde oluşan büyük çukurların ise çeşitli çöp ve atıklarla doldurulduğu belirlendi.

EKAD yetkilileri, sertifika kapsamında belirlenen deniz kaplumbağalarını ve yuvalama alanlarını korumaya yönelik kriterlerin sürdürülebilir şekilde uygulanmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Eksikliklerin ve yapılması gereken düzenlemelerin tesis yönetimine iletilmesine rağmen gerekli iyileştirmelerin yapılmaması üzerine sertifikanın iptal edildiği açıklandı.

GECE AYDINLATMALARI DA SORUN OLUŞTURDU

Sertifikanın iptalinde kumsalın kullanımı, yuvalama alanlarının korunması, plaj ekipmanlarının düzenlenmesi ve gece aydınlatmalarının deniz kaplumbağaları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenememesi de etkili oldu.

Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası kapsamında otellerin yuvalama alanlarını koruması, şezlong ve diğer plaj ekipmanlarını uygun şekilde konumlandırması, kumsala ve denize yönelen yapay ışıkları engellemesi gerekiyor.

Gerekli alanlarda kaplumbağa dostu kırmızı aydınlatma kullanılması, yavruların denize ulaşabileceği alanların açık tutulması ve personel ile turistlerin bilinçlendirilmesi de sertifika kriterleri arasında bulunuyor.

ANTALYA'DA ARTIK 3 OTELİN SERTİFİKASI BULUNUYOR

EKAD, Antalya’da Lara kumullarından başlayıp Aksu’daki Kemerağzı ve Kundu, Serik’teki Kadriye, Belek ve Boğazkent ile Manavgat’taki Denizyaka ve Kızılot kumullarına kadar uzanan 65 kilometrelik kumsalda Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi yürütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen proje 30 yılı aşkın süredir devam ediyor.

TUI Vakfı ve EKAD iş birliğiyle bugüne kadar 4 otele Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası verildi. Son iptalle birlikte Antalya’da bu sertifikaya sahip 3 otel kaldı.

Sertifika kriterleri arasında, özellikle yavru carettaların en önemli ölüm nedenlerinden biri olan ışıklandırmaların kırmızı ışık uygulamasına dönüştürülmesi, şezlongların yuvalama alanlarından en az 50 metre uzakta tutulması, kumul alanların temiz bırakılması, yuvaların korunması ve personel ile turistlerin bilgilendirilmesi de yer alıyor.

Dünya genelinde ise 31 otelin “Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası” bulunuyor.