Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele (TEM) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmasıyla aranan hükümlünün bulunduğu adres tespit edildi.
5 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Düzenlenen operasyonda, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.