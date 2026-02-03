Aydın’ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi’nde polisten kaçmak isteyen şahıs ağır yaralandı. 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Bilal Tektaş'ın evinde olduğu ve saklandığı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.

Uzun süredir firari olan Tektaş için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanmak istemeyen Tektaş 2'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Tektaş Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tektaş'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.