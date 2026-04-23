Gerçek bir öyküden esinlenen ve TRT ortaklığında hazırlanan “Geçmişin Kokusu”, Yugoslavya’nın çözülme döneminde Üsküp’te geçen çarpıcı bir hikâyeyi perdeye taşıyor. Yönetmenliğini Serkan Özarslan’ın üstlendiği filmde Görkem Sevindik, Gülsim Ali ve Emir Benderlioğlu başrollerde yer alıyor.

Suzanne Collins’in romanından uyarlanan serinin ikinci filmi “Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak”, distopik bir gelecekte geçiyor. Katniss Everdeen ile Peeta Mellark’ın 74. Açlık Oyunları’nı kazandıktan sonra Capitol’e karşı büyüyen isyanın fitilini ateşlemelerini konu alan yapımda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth rol alıyor.

Haftanın animasyonları arasında Burak Kaan Şimşeker imzalı “1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu” dikkat çekiyor. Film, Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te başlayan çocukluk yıllarından liderliğe uzanan gelişim sürecini, karakterini şekillendiren olaylar üzerinden anlatıyor.

Fransa-Kanada ortak yapımı “Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri”, gizemli bir olay sonrası kontrolden çıkan bir hayvanat bahçesinde geçen tempolu bir macerayı konu ediniyor.

Viktor Glukhushin’in yönettiği “Marakuda: Taş Devri Efsanesi” ise kendini kanıtlamak isteyen genç bir kabile üyesinin fantastik yolculuğunu izleyiciye sunuyor.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Çocuk Sinema Şenliği” bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlıyor. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirdiği etkinlik 26 Nisan’a kadar sürecek.

Şenlik programında “Kardeş Takımı 3”, “İbi: Uzay Görevi”, “Pırıl: Saklı Robotlar”, “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip”, “Şampiyon Keçi”, “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5”, “Hay Hak: Karagöz Hacivat”, “Tom ve Jerry: Kayıp Pusula”, “Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı” ve “Efes’in Sırrı” gibi yapımlar yer alıyor. Seçili filmler, Paribu Cineverse salonlarında izlenebilecek.