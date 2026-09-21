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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı anısına "Fetheden Lezzetler" temasıyla kapılarını açan 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Merinos Parkı'nda tüm coşkusuyla devam ediyor. 18-19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşen dev organizasyonda, Bursa’nın 8.500 yıllık zengin mutfak mirası ile saray mutfağı reçeteleri dünya vitrinine taşınıyor.

10 ÜLKEDEN 12 KARDEŞ ŞEHİR BURSA'DA BİR ARADA

Festival alanında kurulan renkli sokaklarda, uluslararası katılım ve kültürel etkileşim rüzgarları esiyor.

Bosna-Hersek’ten Çin’e, Bulgaristan’dan KKTC ve Tataristan’a kadar 10 farklı ülkeden gelen 12 kardeş şehrin temsilcileri, açılan lezzet atölyelerinde kendi geleneksel yemeklerini Bursalılarla paylaşıyor.

Toplam 165 standın kurulduğu Merinos Parkı'nda; Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetler Alanı, Bursa Üreten Kadınlar Sokağı ve Ulusal Lezzetler Sokağı ziyaretçilerle dolup taşıyor. Döner kebaptan İnegöl köfteye, tahinli pideden cantığa, süt helvasından kestane şekerine kadar kentin tescilli tatları usta ellerde canlı performanslarla hazırlanıyor.

NEFES KESAN YARIŞMALAR VE MASTER CLASS’LAR

Bursa Aşçılar Derneği (BURASDER) iş birliğiyle düzenlenen yarışma alanlarında ise heyecan dorukta.

Lise ve üniversite öğrencilerinden profesyonel şeflere, kadın kooperatiflerinden kardeş şehir temsilcilerine kadar 13 farklı kategoride mutfak hünerleri sergileniyor.

Festivalde ayrıca:

Renkli Yarışmalar: "Lezzete Engel Yok" yarışmasının yanı sıra tahinli pide yeme, cantık yapma ve siyah incirli baklava yeme yarışmaları renkli görüntülere sahne oluyor.

Master Class ve Söyleşiler: Akademisyen ve uzman şeflerin rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gastronomi meraklıları yeni teknikler öğrenirken, Osmanlı Sarayı’na Uludağ’dan buz taşınmasını anlatan "Tarihin Soğuk Yolu: Uludağ Buzcular Patikası" gibi özel oturumlar ilgiyle takip ediliyor.

Minik Şefler ve Alternatif Sahne: Çocuk etkinlik alanında uygulamalı atölyelerle küçük ziyaretçilere mutfak sevgisi aşılanırken, alternatif sahnede belgesel gösterimleri ve müzik dinletileri gerçekleştiriliyor.

"FETİHLE BAŞLAYAN 700 YILLIK LEZZET YOLCULUĞU"

Bu yılki festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri de Bursa'nın fethinin 700. yılına ithafen hazırlanan tematik deneyim alanı oldu. Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçiş süreci, erken dönem saray mutfağı ve Balkan-Anadolu mutfak kültürünün kesişim noktaları,tarihsel dekorlar ve canlı tadım stantları eşliğinde ziyaretçilere adeta zamanlar arası bir lezzet yolculuğu yaşatıyor.