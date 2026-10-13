Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
GÜVEN MEKTUPLARI TAKDİM EDİLDİ
Kabul töreninde Ankara'da göreve başlayan diplomatlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdimin ardından büyükelçiler, aile fertleri ve bazı büyükelçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve yeni başlayan büyükelçileri makamında ayrı ayrı kabul ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.