ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yer aldığı siber güvenlik kurumları, hükümetleri ve şirketleri hedef alabilecek güçlü yapay zeka modellerinin “aylar içinde” ortaya çıkabileceği uyarısını verdi.

'KÖKTEN DÖNÜŞTÜRMESİ BEKLENİYOR'

Five Eyes istihbarat paylaşım ağının içerisinde ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ülkeleri yer alıyor. Paylaşım ağı, siber güvenlik kurumları, yapay zekanın siber tehditleri hızlandırabileceği konusunda ortak metin yayımladı.

Açıklamada, yapay zekanın zaman içinde siber savunmayı güçlendirebileceği ancak aynı zamanda saldırıların hızını, ölçeğini ve karmaşıklığını artırdığı ifade edildi. Five Eyes, açıklamasında “Sınır yapay zeka modellerinin mevcut sektör beklentilerini aşması, hem saldırı hem de savunma amaçlı siber kabiliyetleri kökten dönüştürmesi bekleniyor. Zaman çizelgesi yıllar değil, aylar” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan uyarıda, gelişmiş yapay zeka modellerinin kötü niyetli aktörler için teknik eşiği düşürebileceği, saldırıları daha hızlı, karmaşık ve geniş ölçekli hale getirebileceği belirtildi. Kurumlar, siber riskin artık yalnızca teknik bir sorun olarak görülemeyeceğini belirtirken, bunun şirketler ve kamu kurumları açısından temel bir yönetim ve liderlik sorumluluğu haline geldiğini söyledi.

ŞİRKETİN ADI DOĞRUDAN VERİLMEDİ

Son açıklama da beş ülkenin siber güvenlik ve istihbarat kurumlarının ortak uyarısı olarak kamuoyuna açıklandı. Ortak uyarının ABD’de Donald Trump yönetiminin teknoloji şirketi Anthropic tarafından geliştirilen Fable adlı gelişmiş yapay zeka modelinin “yabancı uyruklular” tarafından kullanımını engelleme kararının ardından gelmesi dikkat çekti.

Açıklamada herhangi bir yapay zeka modeli ya da şirketin adı doğrudan yer almadı. Fakat dünya genelinde dikkatler, Anthropic’in gelişmiş yapay zeka araçlarına şimdiden çevrildi. Şirketin son modellerinden Fable 5, bu yılın başlarında yayımlanan Mythos adlı güçlü yapay zeka modelinin daha kontrollü bir versiyon olarak ortaya çıkıyor.

Mythos’un siber sistemlerdeki açıkları belirlediği ve kötüye kullanım riski nedeniyle yalnızca onaylı kurum ve şirketlerin erişimine açık olduğu aktarılıyor. ABD tarafından haziran ayında ulusal güvenlik kurumlarının tavsiyesine dayanarak Anthropic’in Fable ve Mythos modellerinin “yabancı uyruklular” tarafından kullanımını askıya almıştı.