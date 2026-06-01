Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından anlamlı bir program organize edildi. Kentteki çevre bilincini hem yaygınlaştırmak hem de toplumsal bir dayanışmaya dönüştürmek amacıyla hayal edilen plastik kapak toplama kampanyası, il genelinde büyük bir yankı uyandırdı.

15 OKUL KATILDI: YAKLAŞIK 4,5 TON PLASTİK KAPAK TOPLANDI

Geleceğin teminatı olan öğrencileri çevre temizliği ve geri dönüşüm süreçlerine dahil eden projeye Bilecik genelinden 15 okul aktif destek verdi. Haftalarca süren yoğun çalışmaların ardından, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına toplam 4 bin 469 kilogram (yaklaşık 4,5 ton) plastik kapak bir araya getirildi.

Toplanan tonlarca kapağın lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye yeniden kazandırılacağı belirtildi. Projenin en anlamlı çıktısı ise geri dönüşümden elde edilecek gelirle kentteki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye ve akülü sandalye satın alınarak destek sağlanması olacak.

VALİ FAİK OKTAY SÖZER: ÇEVRE, GELECEĞE KARŞI ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR

Programa katılarak arama ve toplama süreçlerinde dereceye giren okulları tebrik eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çevre koruma faaliyetlerinin sadece bugünü değil, yarınları da şekillendirdiğini vurguladı.

Vali Sözer, "Çevrenin korunması, yeşilin ve doğanın muhafaza edilerek temiz bir şekilde yarınlara aktarılması hepimizin gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluğudur. Hem doğamızı koruyan hem de engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunarak onlara umut olan bu çok anlamlı kampanyaya katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi, kıymetli öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Çevre bilincinin erken yaşlarda aşılanmasının önemine dikkat çekilen program, projeye destek veren kurum ve okul temsilcilerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Olayla ilgili kent genelindeki farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceği bildirildi.