Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 5 suçtan 7 ayrı suç kaydı bulunana şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma ile 5 suçtan 7 ayrı suç kaydı bulunan A.O.K. isimli şahsı Küre Köyü civarında yakaladı.

Yakalanan şahsın basit yaralama, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak, izinsiz olarak define araştırmak, hakaret gibi suçlardan suç kaydının olduğu belirlendi.

Şahıs, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.