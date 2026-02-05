Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
BUCA BELEDİYESİ’NE YOLSUZLUK OPERASYONU! 25 GÖZALTI
5 Şubat günlük burç yorumları: Astrolojide kritik saatler

5 Şubat günlük burç yorumları: Astrolojide kritik saatler

Bazı burçlar sürprizlerle karşılaşırken bazıları önemli kararların eşiğinde. Bugünün enerjisi burcunu nasıl etkiliyor?

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ

KOÇ

Bugün biraz yavaşlamak sana iyi gelecek. Her şeye hemen tepki vermek yerine bir adım geri çekil. İş tarafında beklediğin bir gelişme küçük bir gecikmeyle gelebilir. Aşkta açık konuşmak işleri kolaylaştırır.

BOĞA

BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcamalara dikkat ama kendini de tamamen kısıtlama. Duygusal olarak daha hassassın; kırılmamaya çalış. Güvendiğin biriyle konuşmak rahatlatır.

İKİZLER

İKİZLER

İletişim senin alanın ve bugün parlıyorsun. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler hızlanabilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat et. Aşkta beklenmedik bir gelişme yüzünü güldürebilir.

YENGEÇ

YENGEÇ

Geçmişe takılma eğilimin artabilir. Bugün biraz içe dönmek normal ama kendini kapatma. Aileyle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Kalbini korurken sınırlarını da netleştir.

ASLAN

ASLAN

Sosyal çevren hareketleniyor. Bir davet, bir plan ya da sürpriz bir karşılaşma olabilir. İşte liderlik yapman gerekebilir. Aşkta ilgi görmek hoşuna gidecek ama gurur yapma.

BAŞAK

BAŞAK

Detaylara fazla takılmamaya çalış. Her şeyi kontrol edemezsin. İş ve sorumluluklar yoğun ama emeğinin karşılığı geliyor. Sağlığı ihmal etme; küçük bir mola şart.

TERAZİ

TERAZİ

Denge arayışın bugün daha da belirgin. Kararsız kalabilirsin ama kalbinin sesini dinlersen doğru yolu bulursun. Aşk ve ilişkilerde netleşme zamanı...

AKREP

AKREP

Sezgilerin çok güçlü. Bugün bir şey “içine sinmiyorsa” zorlamaman iyi olur. Gizli kalan bir konu açığa çıkabilir. Aşkta tutku yüksek ama kıskançlığa dikkat.

YAY

YAY

Yeni planlar, yeni fikirler kafanı kurcalıyor. Bugün geleceğe dair umutlusun. Eğitim, seyahat veya kişisel gelişim konuları öne çıkabilir. Aşkta spontane bir an keyif verir.

OĞLAK

OĞLAK

Sorumluluklar ağır gelebilir ama sen bunun altından kalkarsın. İş ve para konularında temkinli adımlar önemli. Duygularını bastırmak yerine güvendiğin biriyle paylaş.

KOVA

KOVA

Farklı düşünüyorsun ve bugün bu fark yaratabilir. Arkadaş çevrenden destek görebilirsin. Aşkta özgürlük ihtiyacı artıyor; kısıtlanmak istemiyorsun.

BALIK

BALIK

Duygusal dalgalanmalar olabilir. Hayal gücün yüksek ama gerçeklerden kopmamaya çalış. Sanat, müzik veya yazmak iyi gelir. Aşkta romantik bir an kapıda.

