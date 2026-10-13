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İktidara yakın gazeteci ve eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar, birkaç YENİ Partili vekilin kendisine ulaştığını belirterek; vekillerin 5 milyon liranın YENİ Parti hesabına değil, CHP'de kalan vekiller dahil olmak üzere tüm vekillerin hesabına ortak miktarda yatırıldığını söylediğini ifade etti.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Yeni Parti’den birkaç milletvekili aradı, Genel Başkan Özel’in bilgisi dahilinde CHP’den aktarılan toplam 5 milyon lirayla ilgili açıklama yaptılar.

Savunma hakkı kutsaldır.

Olduğu gibi aktarıyorum:

-O dönem üyesi olduğumuz CHP grubunda milletvekillerinin maaşlarından aylık olarak yapılan kesintilerin toplandığı bir Grup Dayanışma hesabı bulunmaktadır.

-Bu hesaptaki para grupta görev yapan personelin maaşlarına aylık katkı sağlanması, bayram ve yılbaşı dönemlerinde ikramiye ödenmesi, personelin yemek giderlerinin karşılanması ile Meclis’te gruba sunulan çay ve kahve giderlerinin ödenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

-Söz konusu hesapta biriken tutarın tamamı, grupta alınan kararla o dönemki tüm CHP milletvekillerine eşit şekilde iade edilmiştir.

-CHP’de kalan milletvekillerine de Yeni Partiye geçenlere de aynı tutarı iade edilmiştir.

-Bu tutarlar, milletvekillerinin kendi maaşlarından kesilen paralar olup partilere ait bir kaynak değildir.

-Yeni Parti’nin kurulmasının ardından milletvekillerimiz, kendilerine iade edilen bu tutarları kendi iradeleriyle Yeni Parti bünyesinde oluşturulan benzer bir Grup dayanışma hesabına aktarmıştır.

-Bu paralar milletvekillerinin kendi maaşlarından kesilmiş olduğundan, iade alınan tutarların eski hesapta bırakılması için bir gerekçe bulunmamaktadır.

-İşlem, İş Bankası hukuk departmanının onayı alınarak gerçekleştirilmiştir.

-Söz konusu tutarların eski hesapta bırakılması halinde, bir kişinin veya partinin parasının başka bir parti tarafından kullanılması gibi hukuken ve fiilen sorunlu bir durum ortaya çıkacaktı.

-Bu nedenle her milletvekilinin ödediği tutar kendisine iade edilmiş; tutarlar doğrudan Yeni Parti hesabına aktarılmamıştır.

-Parti kurulduktan sonra milletvekilleri yeni bağış hesabı oluşturmuştur.

Takdirlerinize."