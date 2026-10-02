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Kaynak: AA / DHA / İHA

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü iki ayrı planlı çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Karşıyaka, Menemen ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda 412 bin 20 içi doldurulmuş makaron, 9 bin 400 boş makaron, 1651 paket gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 7 elektronik sigara cihazı ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca sigara imalatında kullanılan 2 makine, 43 paket sigara sarma kağıdı, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 tabanca fişeği bulundu. Aramalarda ayrıca 50 gram kaçak safran maddesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.