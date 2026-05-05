YENİÇAĞ - 5 Mayıs 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

BAHÇELİ'DEN ÖCALAN'A STATÜ ÖNERİSİ: BARIŞ SÜRECİ KOORDİNATÖRÜ OLSUN

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'den Öcalan'a statü önerisi geldi: Barış süreci koordinatörü olsun.

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE DESTEK, ERDOĞAN'A ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için 'Barış Süreci ve Siyasallaştırma Koordinatörlüğü' statüsü önermesine DEM Parti'den destek geld. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, "Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz" derken, Erdoğan'da çağrıda bulundu.

FATİH ERBAKAN'DAN BAHÇELİ'YE "ÖCALAN" TEPKİSİ: "REFERANDUMA GİDİN"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a, "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine tepki gösterdi.

ŞAMİL TAYYAR ‘KARAR YAZILDI’ DEDİ, BAHÇELİ ‘TEMENNİSİNİ’ AÇIKLADI: ANKARA’DA ‘MUTLAK BUTLAN’ MUAMMASI

CHP’nin ‘mutlak butlan’ davasında istinaftan çıkacak karar beklenirken iki gün içinde dikkat çeken açıklamalar geldi. Şamil Tayyar kararın yazıldığını iddia ederken MHP Genel Başkanı Bahçeli ise süreçle ilgili ‘temennisini’ dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA YİNE FEZLEKE

Meclis'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Karma Komisyona gönderildi. Özel hakkında 3 dosyanın bulunduğu ifade edildi.

VATANDAŞA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNÜ REVA GÖRDÜ: BAKAN YUMAKLI’DAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir soru önergesine verdiği yanıtla tartışmaların odağı oldu. Yumaklı, marketlerde satılan ürünlerin ambalajında belirtilen tüketim tarihini geçen ürünlerin belirli şartlar altında satışında sorun olmadığını söyledi.

KANUN TAMAMEN DEĞİŞTİ: ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR, ARTIK TAMAMEN ÜCRETLİ OLACAK

İkinci el araç alımında yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Noterlik sistemi kapsamında araç geçmişi ve teknik bilgilere erişim ücretli olacak, işlemlerde şeffaflık artırılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİN ÖDENECEĞİ TARİH NETLEŞİYOR: İŞTE KONUŞULAN TARİH

Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL olarak yatırılması beklenen ödemeler için takvim netleşiyor. Maaş günüyle birleşecek ödemelerin, hafta sonu takvimine takılmadan 18 Mayıs itibarıyla hesaplara geçmesi planlanıyor.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI - Arslan Bulut

SON KALE TÜRKÇÜLER...

3 Mayıs Türkçüler günü dolayısıyla Orkun Vakfı, 3 Mayıs Türkçüler Birliği ve Son Kale Türkçüler Derneği tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene katıldık.

TRUMP, İRAN'A KARŞI SAVAŞIN BİTİŞİ İÇİN TARİH VERDİ

ABD Başkanı Trump, İran'a karşı savaşın 3 hafta daha sürebileceğini söyledi. Trump, ABD'nin Tahran'ın 8 'küçük, hızlı gemisini' imha ettiğini söyledi.

ROMANYA’DA MUHALEFET GENSORU VERDİ, HÜKÜMET DÜŞTÜ

Romanya’da muhalefetin verdiği gensoru için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda hükümet oy çokluğu ile düştü. Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet geçen yılın haziran ayından bu yana görevdeydi.

ÇİN'DEN ABD'YE "KÜBA ABLUKASINI KALDIR" ÇAĞRISI

Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları genişletme kararını eleştirerek bu ülkeye yönelik ablukasını ve yaptırımlarını toptan kaldırma çağrısında bulundu.

SURİYE’DE TURİZM HAMLESİ: AHMED EŞ-ŞARA, RİXOS’UN SAHİBİ FETTAH TAMİNCE İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye lideri Ahmed eş-Şara, Rixos’un sahibi Fettah Tamince ile Şam’da görüştü. Turizm ve otelcilik yatırımları masaya yatırıldı.

ACUN ILICALI PREMİER LİG’E, MİLYONLAR TRABZON’A: DEV BONUS KAPIDA

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'a ödeme yapabilir. İngiltere temsilcisi, Premier Lig'e yükselmesi durumunda Karadeniz ekibine bonus ödemesi yapacak.

MİLLİ YILDIZ ALMANYA YOLCUSU: GALATASARAY DEFTERİ KAPANIYOR

Galatasaray’da yeni sezon planlaması sürerken ayrılıklar netleşiyor. Beklentilerin altında kalan Kaan Ayhan’ın, Okan Buruk’un gelecek planlarında yer almadığı ve 31 yaşındaki futbolcunun kariyerine farklı bir yerde devam etmesinin gündemde olduğu belirtildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR FENERBAHÇE'DE ADAYLIKLA ALAKALI KARARINI VERDİ

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını açıkladı.

