YENİÇAĞ - 5 Mart 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD İLE İSRAİL’İN İRAN’A KARŞI SAVAŞINDA 6’INCI GÜN

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş 6 gündür devam ediyor. İsrail, Tahran’a karşı yeni saldırı dalgası başlatırken çeşitli kentlerdeki savunma sistemleri ve füze rampaları vuruldu.

İRAN ORDUSU AÇIKLADI: FÜZE TÜRKİYE’YE ATILMADI

İran ordusu, dün Hatay’da düşürülen füze hakkında açıklama yaptı. Açıklamada füzenin Türkiye’ye atılmadığının altı çizilirken “Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

NATO’DAN TÜRKİYE İÇİN 5’İNCİ MADDE AÇIKLAMASI

NATO’dan İran’dan ateşlenen füze sonrası Türkiye için yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, "Tabii ki ciddi bir olay. NATO tüm müttefiklerimizi savunmaya devam edecek. 5. Madde'nin uygulanmasını gerektiren bir durum değil” dedi.

MSB’DEN PJAK VE FÜZE AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, İran’daki terör örgütü PJAK ve Hatay’da düşürülen füze hakkında açıklama geldi. Açıklamada PJAK’ın faaliyetlerinin yakından izlendiğinin altı çizilirken düşürülen füze ile ilgili kimden gelişe gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

PUTİN, “TÜRKİYE İLE PAYLAŞTIK” DİYEREK DUYURDU: TÜRKAKIM VE MAHVİ AKIM HATLARINA SABOTAJ HAZIRLIĞI VAR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu söyledi. Putin, sabotaj hazırlığı konusunda Türkiye ile bilgi paylaştıklarını söyledi.

YUNAN BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER: TÜRKİYE’DEN TOKAT GİBİ YANIT

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’tan KKTC ve Türkiye konusunda tepki çeken sözler geldi. Dendias’a Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yanıt verdi.

TAHRAN SEMALARINDA DÜELLO: F-35 İLK KEZ RUS YAPIMI UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

İsrail’e ait bir F-35 savaş uçağı, Tahran üzerinde İran Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı Yak-130’u düşürdü. Olay, F-35’in hava muharebesinde kayda geçen ilk düşürmesi olarak tarihe geçti.

İRAN'DAN KÜRTLERE UYARI: SAKIN HAREKETE GEÇMEYİN

ABD basınında Irak’taki silahlı Kürt grupların İran’a doğru harekete geçeceğine yönelik çıkan iddia sonrası açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

ABD SENATOSU’NDA ORTALIK KARIŞTI: SAVAŞI PROTESTO EDEN GAZİNİN KOLUNU KIRDILAR

ABD Senatosu’nda Trump’a ‘savaş yetkileri’ verilmesinin önünü açan oylama sırasında ortalık karıştı. Savaşı protesto eden gazi “Kimse İsrail için savaşmak istemiyor” diye bağırdı. Polis ekipleri, gözaltına almaya çalıştığı gazinin kolunu kırdı

EKONOMİ YENİÇAĞ

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 210 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Merkez Bankası’nın verilerine göre toplam rezerv bir haftada 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar doların üstüne çıktı. Bürüt döviz rezervi ise düşüş gösterdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR: AKP KULİSLERİNDEN SIZDI…

Açlık sınırının 32 bin TL’yi aştığı ortamda emekli bayram ikramiyesine zam kapısı kapanmıştı. Hükümet kanadından gelen "zam yok" açıklamalarının ardından, AKP ikramiye sisteminde "gelire göre destek" formülünü masaya yatırdı.

AKARYAKITA 12 LİRA ZAM BEKLENİYORDU: YENİ SİSTEM SONRASI YAPILACAK ZAM BELLİ OLDU

Orta Doğu'daki kriz, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapalı olması petrol piyasalarını alevlendirdi. Dün motorin 12 lira civarlarında zam yapılması planlanıyordu. Ancak gece yarısı yayımlanan kararname ile Eşel mobil sisteme geçildi ve zamların yüzde 75'i pompaya yansımadı.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / AHMET TAKAN

TRUMP SARAYA ÇİN İŞKENCESİ YAPIYOR...

Soykırımcı İsrail’in en büyük korkusu Suriye Devleti idi. Siz bir sürü manyak kafa kesici ile işbirliği yapıp, onları donatıp, harcama yetkiniz olmayan milyarlarca dolarımızı, psikopat katillere harcadınız ve Suriye’yi altın tabakta İsrail ve ABD’ye sundunuz. Hem de Suriye’nin başına, Türk Askerlerini canlı-canlı yakarak öldüren katil Colani’yi geçirerek.

SPOR YENİÇAĞ

GALATASARAY’IN BARIŞ ALPER PLANI BOMBA GİBİ TUTTU: YENİ BONSERVİS DUDAK UÇUKLATIYOR

Sezon başında Suudi Arabistan kapısından dönen milli yıldız Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da sergilediği performansla adeta küllerinden doğdu. Sarı-kırmızılı yönetim, değerine değer katan Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis bedelini belirleyerek devlerin iştahını kabarttı.

CİMBOM REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR: TARAFTARLAR MAĞAZALARA AKIN ETTİ

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran ve Avrupa'da son 16 turuna kalarak göğsümüzü kabartan Galatasaray, finansal anlamda da altın çağını yaşıyor. Sportif başarılarla birlikte coşan sarı-kırmızılı taraftarlar, GS Store mağazalarına akın etti.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

ÜÇÜNCÜ CEMRE TOPRAĞA DÜŞTÜ

Halk takvimine göre cemrelerin sonuncusu olan üçüncü cemre, 5 Mart 2026 itibarıyla “toprağa düştü” diye anılıyor. İnanca göre bu aşamayla birlikte toprağın ısınması hızlanıyor, doğada “bahar başladı” hissi daha görünür hâle geliyor.

SOSYAL MEDYADA TÜRK VE İSPANYOLLARIN YAKINLAŞMASI

X’te ve diğer platformlarda Türkler ile İspanyollar arasında “kardeş ülke/dostluk” temalı paylaşımlar, karşılıklı espriler ve kültür benzerlikleri üzerinden bir “yakınlaşma” dalgası büyüyor. Özellikle İspanyol TV’de Türkiye’ye dair viral olan mizahi bir klip ve bunun etrafında dönen yorumlar, etkileşimi iyice artırıyor.