5 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor

KOÇ
Kariyerinizde beklediğiniz o parlama anı nihayet kapıda. Ancak fevri çıkışlardan kaçınmalısın. Bugün üstlerinle yapacağın görüşmelerde sakin kalmak sana kazandıracak.
ASLAN
Finansal konularda riskli yatırımlardan uzak durman gereken bir gün. Beklenmedik bir harcama canını sıkabilir ama bütçe planlamasıyla her şeyi yoluna koyabilirsin.
YAY
Seyahat planları veya eğitim hayatınla ilgili yeni kapılar açılıyor. Bugün kuracağın bir iletişim, gelecekteki büyük bir projenin temelini atabilir.
BOĞA
Sosyal çevrende bazı maskelerin düştüğüne şahit olabilirsin. Kimin dost kimin düşman olduğunu görmek seni üzmesin; bu bir arınma süreci.
BAŞAK
Sağlığına bugün ekstra dikkat et. Özellikle sindirim sistemi hassas olabilir. İş yükünü bir kenara bırakıp kendine vakit ayırmak için ideal bir akşam.
OĞLAK
Aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor. Partnerinle arandaki buzlar erirken, yalnız Oğlaklar için sürpriz bir karşılaşma yaşanabilir.
İKİZLER
Zihinsel olarak oldukça üretken bir gündesin. Yaratıcı projelerin için destek bulmakta zorlanmayacaksın. Yazmak, çizmek ve anlatmak sana iyi gelecek.
TERAZİ
Ev ve aile hayatında dengeleri kurma vakti. Küçük bir tadilat veya dekorasyon değişikliği enerjini yükseltebilir. Aile içi tartışmalarda haklı değil, mutlu olmayı seç.
KOVA
Maddi açıdan şanslı bir gün. Geçmişten gelen bir alacak veya beklenmedik bir prim yüzünü güldürebilir. Özgüveninin tavan yaptığı bir döneme giriyorsun.
YENGEÇ
Duygusal derinliğinin arttığı bir gün. Sezgilerine güven; bugün içime doğdu dediğin her şeyin gerçekleşme ihtimali çok yüksek.
AKREP
Gizli kalmış sırlar gün yüzüne çıkabilir. Bugün duyacağın şeylere hemen tepki verme, önce resmin bütününü görmeye çalış. Stratejik davranma zamanı.
BALIK
Kendi içine dönmek ve meditasyon yapmak için harika bir gün. Hayallerin ve gerçekler arasındaki köprüyü kurarken biraz yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsin.