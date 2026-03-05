Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
5 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor

5 Mart 2026 günlük burç yorumları ile aşk, iş, sağlık ve para konularında yıldızların mesajını keşfedin! Koç’tan Balık’a tüm burçları bugün neler bekliyor?

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
KOÇ

Kariyerinizde beklediğiniz o parlama anı nihayet kapıda. Ancak fevri çıkışlardan kaçınmalısın. Bugün üstlerinle yapacağın görüşmelerde sakin kalmak sana kazandıracak.

ASLAN

Finansal konularda riskli yatırımlardan uzak durman gereken bir gün. Beklenmedik bir harcama canını sıkabilir ama bütçe planlamasıyla her şeyi yoluna koyabilirsin.

YAY

Seyahat planları veya eğitim hayatınla ilgili yeni kapılar açılıyor. Bugün kuracağın bir iletişim, gelecekteki büyük bir projenin temelini atabilir.

BOĞA

Sosyal çevrende bazı maskelerin düştüğüne şahit olabilirsin. Kimin dost kimin düşman olduğunu görmek seni üzmesin; bu bir arınma süreci.

BAŞAK

Sağlığına bugün ekstra dikkat et. Özellikle sindirim sistemi hassas olabilir. İş yükünü bir kenara bırakıp kendine vakit ayırmak için ideal bir akşam.

OĞLAK

Aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor. Partnerinle arandaki buzlar erirken, yalnız Oğlaklar için sürpriz bir karşılaşma yaşanabilir.

İKİZLER

Zihinsel olarak oldukça üretken bir gündesin. Yaratıcı projelerin için destek bulmakta zorlanmayacaksın. Yazmak, çizmek ve anlatmak sana iyi gelecek.

TERAZİ

Ev ve aile hayatında dengeleri kurma vakti. Küçük bir tadilat veya dekorasyon değişikliği enerjini yükseltebilir. Aile içi tartışmalarda haklı değil, mutlu olmayı seç.

KOVA

Maddi açıdan şanslı bir gün. Geçmişten gelen bir alacak veya beklenmedik bir prim yüzünü güldürebilir. Özgüveninin tavan yaptığı bir döneme giriyorsun.

YENGEÇ

Duygusal derinliğinin arttığı bir gün. Sezgilerine güven; bugün içime doğdu dediğin her şeyin gerçekleşme ihtimali çok yüksek.

AKREP

Gizli kalmış sırlar gün yüzüne çıkabilir. Bugün duyacağın şeylere hemen tepki verme, önce resmin bütününü görmeye çalış. Stratejik davranma zamanı.

BALIK

Kendi içine dönmek ve meditasyon yapmak için harika bir gün. Hayallerin ve gerçekler arasındaki köprüyü kurarken biraz yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsin.

