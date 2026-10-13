Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor"

5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor"

Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Bağımsız Maden İş'ten önemli bir iddia geldi. Sendika, "enkaz kaldırma" adı altında delillerin ortadan kaldırıldığını öne sürdü.

Kaynak: ANKA
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5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor" - Resim: 1

Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik’te 5 madencinin yaşamını yitirdiği 2 madencinin yaralandığı yerde "enkaz kaldırma" adı altında delillerin ortadan kaldırıldığını iddia etti.

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5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor" - Resim: 2

Bağımsız Maden İş, Soma’daki İmbat Madencilik sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

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5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor" - Resim: 3

Sendika, yaptığı açıklama ile çalışmaların durdurulması ve alanın koruma altına alınması talebiyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu duyurdu.

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5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor" - Resim: 4

Bağımsız Maden İş, sendika adına Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu çalışmanın durdurulmasını ve delillerin koruma altına alınmasını talep ettiklerini açıkladı.

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5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor" - Resim: 5

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Başta savcılık olmak üzere, kamu kurumları derhal delillerin yok edilmesini engellemek için harekete geçmelidir" denildi.

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