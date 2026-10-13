Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik’te 5 madencinin yaşamını yitirdiği 2 madencinin yaralandığı yerde "enkaz kaldırma" adı altında delillerin ortadan kaldırıldığını iddia etti.
5 madenciye mezar olan sahada kritik iddia: "Deliller yok ediliyor"
Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Bağımsız Maden İş'ten önemli bir iddia geldi. Sendika, "enkaz kaldırma" adı altında delillerin ortadan kaldırıldığını öne sürdü.Kaynak: ANKA
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Bağımsız Maden İş, Soma’daki İmbat Madencilik sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.
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Sendika, yaptığı açıklama ile çalışmaların durdurulması ve alanın koruma altına alınması talebiyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu duyurdu.
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Bağımsız Maden İş, sendika adına Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu çalışmanın durdurulmasını ve delillerin koruma altına alınmasını talep ettiklerini açıkladı.
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Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Başta savcılık olmak üzere, kamu kurumları derhal delillerin yok edilmesini engellemek için harekete geçmelidir" denildi.
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