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Kaynak: AA / DHA / İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 14 Haziran'da yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından Gezer ve Demir aileleri arasında başlayan husumet sona erdi. Yaklaşık iki ay süren görüşmelerin ardından kanaat önderleri ve aile büyüklerinin girişimiyle taraflar düzenlenen barış töreninde bir araya gelerek el sıkıştı.

ACI OLAYIN ARDINDAN HUSUMET BAŞLAMIŞTI

Şemdinli'nin Beşevler Mahallesi'nde 14 Haziran'da uzman çavuş Musa Gezer, kayınpederinin evine giderek eşi Adilşa Gezer, kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Deniz Demir'i silahla öldürdü. Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Gezer de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından iki aile arasında husumet başlamış, yeni olayların yaşanmaması için kanaat önderleri devreye girmişti.

KANAAT ÖNDERLERİ DEVREYE GİRDİ

Yapılan görüşmelerin ardından Şemdinli ilçe merkezindeki Seyyid Taha Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda barış töreni düzenlendi. Törene Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Herki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Cevher Herki, kanaat önderleri, ilçe büyükleri ve iki ailenin fertleri katıldı.

Program öncesinde taraflar tokalaşarak barışırken, düzenlenen yemekle birlikte aileler arasındaki husumet resmen sona erdi.

"ŞEMDİNLİ HUZURUN ŞEHRİDİR"

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, yaklaşık iki aydır kanaat önderleriyle birlikte iki aileyi barıştırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, Şemdinli'nin huzur ve kardeşlik şehri olarak anılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kanaat önderi Mehmet Fırat da benzer acı olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, barış sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.