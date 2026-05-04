Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katında öğleden sonra yangın çıktı.

Duman kısa sürede binaya yayılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla binadaki kişileri tahliye etti.

5 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi - Resim : 1

Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi, 8 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.