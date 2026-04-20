Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde saat 09.30 sıralarında yaşanan olay sırasında fırında bulunan 6 kadından 5'i, gelen çatırtı sesleriyle birlikte kendilerini son anda dışarı atarak kurtulmayı başardı. Ancak fırın içerisinde bulunan Fatma Altın (62), üzerlerine çöken beton tavanın altında kaldı.

Köylülerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde enkaz altından çıkarılan Altın’ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tavanı çöken yapının teknik durumu ve olayın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.