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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı şekilde yönetildiği belirlendi.

1,1 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu yapının, yasa dışı bahis gelirlerini yönlendirmek için organize şekilde hareket ettiği tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, finans evleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şüphelilerin de tespit edildiği bildirildi.

ARANAN ŞAHIS DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin, “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan arandığı da ortaya çıktı.

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.