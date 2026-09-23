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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin “Telegram” ve “Signal” platformlarında oluşturulan sohbet odaları ile “Dark Web” üzerindeki yasa dışı pazar yerlerinde kargo ve “drop” yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargo yoluyla gönderdiği, ödemeleri ise kripto varlıklar üzerinden aldığı tespit edildi.

ARAMALARDA KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kırklareli merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında aramalar yapıldı.

Aramalarda; 3 kilo 300 gram kokain, 7 kilo 350 gram likit esrar, 8 kilo 450 gram skunk, 515 gram reçine esrar, 590 gram toz esrar, 121 ekstazi hap, 130 sentetik ecza, 130 esrarlı jelibon, 81 gram esrarlı çikolata,

394 likit esrar içiminde kullanılan elektronik cihaz, 21 LSD asit ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 3 hassas terazi, 5 esrar öğütücü, tabanca, 3D yazıcı, barkod basma makinesi, vakumlama makinesi ile çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ve kargo paketi bulundu.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda F.G, D.A, M.B, S.B, Ş.Ş.B, A.K.B, S.Ç. ve C.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, S.B, Ş.Ş.B, A.K.B, S.Ç. ve C.Ş. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.G. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 5 ilde 6 kargo yakalaması yapıldığı, 8 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiği ve 2 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.