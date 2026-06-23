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Kaynak: AA

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlara 146 asayiş timi, 8 komando timi, 634 jandarma personeli ve 13 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Çalışmalar kapsamında 341 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanımında değerlendirilen aparatlar ile hassas teraziler ele geçirildi.