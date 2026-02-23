İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin İstanbul genelinde 55 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

Bu kapsamda 20 Şubat’ta İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyona istihbarat, çevik kuvvet ve özel harekât ekipleri de destek verdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı.