Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütüne yönelik Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir'de tespit ettikleri 37 ayrı ikamet adresine ve 35 araca operasyon düzenledi.

2021-2026 yılları arasında ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlarda nitelikli hırsızlık olayından 87 ayrı suç kaydı, 3 kez yağma ve gasp olayına karışan 56 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 19'u cezaevinde tutuklu bulunurken, 37 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.