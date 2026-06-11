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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında T.A. isimli şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN ÇANTASINDA RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Operasyon sırasında şüphelinin çantasında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait 12 mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, T.A.'nın yurt dışı bağlantıları bulunan bir suç örgütüyle irtibatlı olduğu ve örgüt üyeleriyle koordineli hareket ettiği iddia edildi.

5 İLDE 6 KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şüphelinin, Mayıs ayında Sakarya, Aydın, Uşak, Trabzon ve Ankara'da farklı kişileri hedef aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında T.A.'nın, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişiyi, Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişiyi, Uşak'ta bir kişiyi, Trabzon'un Arsin ilçesinde bir kişiyi ve Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Yetkililer, şüphelinin karıştığı olaylarda toplam mağduriyet tutarının yaklaşık 1 milyon 680 bin lira olduğunu değerlendirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve suç örgütünün diğer bağlantılarının da araştırıldığı öğrenildi.