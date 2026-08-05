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Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Faruk Turhan, Prof. Dr. Cumhur Şahin ve Prof. Dr. Tolga Şirin’in imzasını taşıyan mütalaa, Ankara Barosu avukatlarından Dr. Levent Mazılıgüney tarafından kamuoyuna sunuldu.

Serbestiyet'te yer alan habere göre Sunulan metinde; AİHM’in Yüksel Yalçınkaya ve Şaban Yasak kararları ile bunları takip eden hükümlerin Türk hukuk sistemine yeni kurallar getirmediği, aksine mevcut Anayasa, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.

TERÖR YARGILAMALARI İÇİN KRİTİK VURGULAR

Akademisyenlerin ortak mütalaasında yargılama süreçlerine ilişkin öne çıkan temel hususlar şöyle sıralandı:

Doğrudan Kast Şartı: Örgüt üyeliği suçlamalarında doğrudan kastın somut olarak ispat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sivil Faaliyetler Suç Sayılamaz: Yasal çerçevede yürütülen sivil faaliyetlerin tek başına suç delili olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Dijital Delillerin Güvenilirliği: Güvenilirliği kanıtlanamayan dijital veri ve delillerin mahkûmiyet hükmüne esas alınamayacağı kaydedildi.

Emsal Karar Niteliği: AİHM tarafından verilen ihlal kararlarının, benzer durumdaki tüm dosyalar bakımından da dikkate alınması gerektiği savunuldu.

"YÜKSEK YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI HUKUK GÜVENLİĞİNİ ZEDELİYOR"

Metinde, yüksek yargı kararlarının uygulanmasında yaşanan aksaklıkların hukuk güvenliğini doğrudan zedelediği, bu durumun bireysel mağduriyetlerin yanı sıra yargı sistemi üzerinde de ciddi bir yük oluşturduğu belirtildi.

AV. DR. LEVENT MAZILIGÜNEY: "ÇÖZÜMÜN ADRESİ SİYASİ İRADE VE TBMM"

Mütalaayı kamuoyuna açıklayan Av. Dr. Levent Mazılıgüney, sorunların çözümünde adresin siyasi irade olduğunu vurguladı. Anayasa’nın 90. maddesi hatırlatmasında bulunan Mazılıgüney; Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM kararlarının kapsayıcı şekilde uygulanmasını sağlayacak bir iradenin ortaya koyulmasını istedi. Mazılıgüney ayrıca, derece mahkemeleri arasındaki uygulama farklılıklarını sonlandıracak yasal düzenlemelerin TBMM tarafından hayata geçirilmesinin toplumsal barışın güçlendirilmesi ve hukuk güvenliğinin sağlanması açısından şart olduğunu belirtti.