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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Farkındalık Kulübü öncülüğünde; Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediyesinin iş birliğiyle çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Farkındalık Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Yavuz Koç ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Söğüt’ün manevi değerlerinden biri olan Ertuğrulgazi Türbesi ve çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla çevre bilincine dikkat çekilirken, daha temiz ve yaşanabilir bir Söğüt için farkındalık oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, “Çevrenin korunmasının ortak sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.