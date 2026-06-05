5 Haziran Cuma günlük burç yorumları: Gökyüzü o burçlar için tamamen değişiyor

TERAZİ

Finansal ortaklıklar, miras, nafaka ya da kredi gibi konularda beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. Hayatınızda kriz yaratan durumları dönüştürmek ve şifalanmak için harika bir fırsat.