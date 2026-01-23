Kahramanmaraş’ta, henüz 5 günlükken maruz kaldığı şiddet sebebiyle bedensel ve zihinsel engelli kalan bebek ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, hemşire Hazel Dırık B.’nin bebek Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca vurduğu ve bacağını sıktığı anlar görüldü. Uğradığı şiddet sonrası bebeğin bacağının hareketsiz kaldığı iddia edilirken, olay Türkiye gündemine oturmuştu.

ŞİDDET UYGULAYAN HEMŞİRE TUTUKLANDI

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını iddia etti. Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

DAVA ERTELENDİ

Ara kararını duyuran mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık H.D.B'nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat tarihine ertelendi.