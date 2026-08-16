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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize girdikten sonra kaybolan Uğur Savaş'ı arama çalışmaları beşinci gününde de aralıksız sürüyor. Çalışmalara bugün profesyonel 3 boyutlu görüntüleme sistemiyle destek verildi.

ZIPKINLA DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLDU

Uğur Savaş, 12 Ağustos'ta Bozcaada Sulubahçe açıklarında zıpkınla balık avlamak için denize girdikten sonra kayboldu.

Kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları günlerdir aralıksız devam ediyor.

ARAMAYA 3 BOYUTLU SİSTEM DE KATILDI

Valiliğin açıklamasına göre çalışmalar, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Arama faaliyetlerine AFAD, Jandarma, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekipleri katılırken, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bugün profesyonel 3 boyutlu yer altı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle çalışmalara destek verdi.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Bozcaada açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, Uğur Savaş'a ulaşabilmek için denizde ve kıyı şeridinde kapsamlı taramalarını sürdürüyor.