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Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Sezgin Göcen, 5 gün önce ortadan kayboldu. Yakınlarının tüm çabalarına rağmen kendisinden haber alınamazken, ailesi ve yetkililer vatandaşlara çağrıda bulundu.

AİLESİ ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Karapınar Torlaklar köyü Yumuklar Mahallesi'nde yaşayan Sezgin Göcen'in kaybolmasının ardından ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışması yürüttü. Ancak geçen 5 güne rağmen Göcen'e ulaşılamadı.

Durumun yetkili makamlara bildirilmesinin ardından resmi süreç başlatıldı.

GÖRENLERİN 112'Yİ ARAMASI İSTENDİ

Ailesi, Sezgin Göcen'i gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlardan en yakın emniyet birimine başvurmalarını ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.

Yetkililer de vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, Sezgin Göcen'i görenlerin vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmesini talep etti.