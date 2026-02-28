Bundesliga'da haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

'DER KLASSIKER' BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERDE OYNANDI

Signal Iduna Park'ta Dortmund'un meşhur tribünü Sarı Duvar'ın büyüleyici atmosferi eşliğinde oynanan 'Der Klassiker'de ev sahibi ekip Nico Schlotterbeck'in 26. dakikada attığı golle öne geçti.

BAYERN MUNIH HARRY KANE İLE GERİ DÖNDÜ

Borussia Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken Bayern Münih 54'te Harry Kane'in attığı golle skora eşitliği getirdi.

İngiliz golcü 70'inci dakikada bu kez penaltıdan ağları havalandırarak Bayern Münih'i öne geçirdi.

DORTMUND YENİDEN BERABERLİĞİ YAKALADI

Zorlu mücadelede Niko Kovac 75'te 3 hamle birden yaptı ve 83'te Dortmund aradığı golü Sabitzer'in asistinde Svensson ile skoru 2-2'ye getirdi.

SARI DUVAR KIMMICH'İN GOLÜYLE YIKILDI

Meşhur Sarı Duvar golden büyük sevinç yaşasa da Bayern Münih'in sadece 4 dakika sonra Josua Kimmich ile yeniden öne geçmesiyle adeta yıkıldı.

BAYERN MUNIH PUAN FARKINI 9'A ÇIKARDI

Bayern Münih zorlu derbiyi geriden gelerek 3-2 kazandı ve puanını 63'e yükseltti. Borussia Dortmund ise ikinci sırada liderin 9 puan gerisinde kaldı.

DORTMUND TARAFTARLARI MAÇ SONU FARKINI GÖSTERDİ

Borussia Dortmund taraftarları mağlubiyete rağmen maç sonu büyük mücadele ortaya koyan futbolculara tezahüratlarıyla moral verdi. O anlar kulübün resmi sosyal medyada hesabında paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.