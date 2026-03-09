5 ekranlı lüks kokpit ve 1180 beygir: Yeni Yangwang U8 sahneye çıktı

BEŞ EKRANLI DİJİTAL KOKPİT

2026 model U8’in iç mekânı tamamen teknoloji odaklı bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Araçta beş ekranlı bir dijital kokpit düzeni standart olarak sunuluyor. Orta konsolda 37 derece eğimli 12,8 inçlik kavisli OLED ekran yer alırken, sürücü için 23,6 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Aynı boyuttaki ikinci ekran ise ön yolcuya özel eğlence sistemi olarak görev yapıyor.