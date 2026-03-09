Ultra lüks arazi aracı segmentinde konumlanan model, yeni nesil batarya teknolojisi, yüksek performanslı elektrikli güç sistemi ve dikkat çekici hızlı şarj altyapısıyla markanın teknoloji vitrini olmayı sürdürüyor. Çin’de yaklaşık 146 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan araç, özellikle ikinci nesil Blade batarya ve “Flash Charging” hızlı şarj sistemiyle öne çıkıyor.
5 ekranlı lüks kokpit ve 1180 beygir: Yeni Yangwang U8 sahneye çıktı
Yangwang markasının amiral gemisi SUV modeli olan Yangwang U8, 2026 model yılı için kapsamlı bir güncellemeyle sahneye çıktı.Derleyen: Cansu İşcan
BEŞ EKRANLI DİJİTAL KOKPİT
2026 model U8’in iç mekânı tamamen teknoloji odaklı bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Araçta beş ekranlı bir dijital kokpit düzeni standart olarak sunuluyor. Orta konsolda 37 derece eğimli 12,8 inçlik kavisli OLED ekran yer alırken, sürücü için 23,6 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Aynı boyuttaki ikinci ekran ise ön yolcuya özel eğlence sistemi olarak görev yapıyor.
Arka koltuk yolcuları için iki adet 12,8 inç medya ekranı sunulurken kol dayama bölümüne yerleştirilen 7 inçlik kontrol ekranı sayesinde arka bölümdeki birçok fonksiyon yönetilebiliyor. “Five-Screen Linkage” adı verilen yeni sistem, araçtaki tüm ekranlar arasında video ve veri içeriklerinin eş zamanlı paylaşılmasına imkân tanıyor.
Kokpit tarafında ayrıca DiLink 300 akıllı araç sistemi, artırılmış gerçeklik destekli 70 inç head-up display ve araç içi buzdolabı gibi detaylar dikkat çekiyor. Nappa deri kaplı koltuklar ise masaj fonksiyonu, elektrikli bel desteği ve hafıza özellikleriyle hem ön hem arka yolcular için üst düzey konfor sağlıyor.
TASARIM DİLİ KORUNUYOR
Dış tasarımda markanın “Gateway of Time and Space” olarak adlandırdığı tasarım dili korunmuş. Gövdeye entegre üç adet LiDAR sensörü, beş milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik sensör, gelişmiş sürüş destek sistemi olan DiPilot 600 platformuna veri sağlıyor.
Yan profilde güçlü ve düz hatlar aracın iri gövdesini vurgularken arka bölümdeki L şeklindeki LED stop lambaları ve sekizgen tasarımlı yedek lastik kapağı modelin karakteristik detayları arasında yer alıyor.
1180 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ GÜÇ
Teknik tarafta model, menzil uzatmalı elektrikli araç mimarisini kullanmaya devam ediyor. Sistemde bulunan 2.0 litrelik turbo benzinli motor yalnızca jeneratör görevi görüyor ve doğrudan tekerleklere güç iletmiyor.
Aracı hareket ettiren dört bağımsız elektrik motoru toplamda 880 kW yani yaklaşık 1180 beygir güç üretiyor. 1.520 Nm tork üreten sistem sayesinde U8, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 3,6 saniyede ulaşabiliyor. CLTC verilerine göre model tamamen elektrikli kullanımda 230 kilometre menzil sunarken toplam sürüş menzili 1.205 kilometreye kadar çıkabiliyor.
5 DAKİKALIK HIZLI ŞARJ
2026 modelle birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri de ikinci nesil Blade Battery teknolojisi. Yeni batarya sistemi sayesinde aracın şarj seviyesi yüzde 10’dan yüzde 70’e yaklaşık 5 dakika içinde ulaşabiliyor. Bataryanın yüzde 97 seviyesine dolması ise yaklaşık 9 dakika sürüyor.
BYD tarafından geliştirilen “Flash Charging” altyapısı özellikle yüksek hızlı şarj istasyonlarının bulunduğu bölgelerde U8’e ciddi bir kullanım avantajı sağlamayı hedefliyor.