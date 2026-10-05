Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 5 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de gazete manşetleri...

Kaynak: Haber Merkezi
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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 1

YENİÇAĞ: FONUN İÇİNDE MUHALİFLER OLSAYDI HEPSİ HAPİSTEYDİ

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 2

KARAR: VURGUN ÜSTÜNE VURGUN

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 3

SÖZCÜ: 650 KİŞİ BİT GÜNDE 227 MİLYAR ÇEKMİŞ

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 4

CUMHURİYET: GİZLİ EL DEĞİLSİYASİ KORUMA

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 5

NEFES: LİSTEDEKİ 5 BİN KİŞİ KİM

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 6

BİRGÜN: SARAY REJİMİ BEKA SORUNU

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 7

KORKUSUZ: FONDA MADEN BULANLAR VE MADENDE YETİM KALANLAR

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 8

DÜNYA: İÇ PAZAR DURGUNLAŞTI ALTINLAR DIŞARIYA AKTI

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 9

TAVIR: DEVLET BURSUYLA OKUYANLAR FATMA SAYAN KAYA VE AİLESİ TAPU ZENGİNİ ÇIKTI!

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 10

TÜRKİYE: DİJİTAL KAOS HAZIRLIĞI

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 11

FOTOMAÇ: HATIRLA ŞANLI MAZİNİ DEVİR ŞU ÇİZME’Yİ

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5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 12

FANATİK: YAPILANMA BİTTİ ZİRVE ZAMANI!

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