YENİÇAĞ: FONUN İÇİNDE MUHALİFLER OLSAYDI HEPSİ HAPİSTEYDİ
5 Ekim Pazartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 5 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
1 12
KARAR: VURGUN ÜSTÜNE VURGUN
2 12
SÖZCÜ: 650 KİŞİ BİT GÜNDE 227 MİLYAR ÇEKMİŞ
3 12
CUMHURİYET: GİZLİ EL DEĞİLSİYASİ KORUMA
4 12
NEFES: LİSTEDEKİ 5 BİN KİŞİ KİM
5 12
BİRGÜN: SARAY REJİMİ BEKA SORUNU
6 12
KORKUSUZ: FONDA MADEN BULANLAR VE MADENDE YETİM KALANLAR
7 12
DÜNYA: İÇ PAZAR DURGUNLAŞTI ALTINLAR DIŞARIYA AKTI
8 12
TAVIR: DEVLET BURSUYLA OKUYANLAR FATMA SAYAN KAYA VE AİLESİ TAPU ZENGİNİ ÇIKTI!
9 12
TÜRKİYE: DİJİTAL KAOS HAZIRLIĞI
10 12
FOTOMAÇ: HATIRLA ŞANLI MAZİNİ DEVİR ŞU ÇİZME’Yİ
11 12
FANATİK: YAPILANMA BİTTİ ZİRVE ZAMANI!
12 12