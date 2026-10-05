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YENİÇAĞ – 5 Ekim Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

MAHMUT ARIKAN 'OH BE DEDİRTECEK ADAYI' AÇIKLADI: ADAY KENDİSİ Mİ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, YENİÇAĞ'a verdiği özel röportajda fon krizine müdahalede geç kalındığını savunurken, iktidarın önemli isimlerinden birinin oğluna yönelik malvarlığı tedbirinin hızla kaldırılmasına tepki gösterdi. Arıkan, "Oh be dedirtecek aday kim?" sorusunu da yanıtladı.

İZMİR’DE CEMİL TUGAY HAREKETLİLİĞİ: TUNCAY ÖZKAN’DAN PROTESTO ÇAĞRISI

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti'ye geçmesi beklenen Cemil Tugay'ı protesto etmek için vatandaşları çarşamba akşamı İlk Kurşun anıtının önüne davet etti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ AYAĞI ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR

Nihat Bozkurt, YENİÇAĞ Kulis Ankara'da "Organize suç örgütünün siyasi ayağı etrafındaki çember daralıyor" başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

TKP'DEN FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

TKP, fon soruşturması kapsamında “2 milyar liralık fon satışı yaptığı” iddia edilen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

TANJU ÖZCAN BİR DAVADAN DAHA BERAAT ETTİ

Şubatta ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, hakkında açılan başka bir davadan beraat etti.

EMEKLİ AMİRAL TÜRKER ERTÜRK HAKKINDA KARAR: TAHLİYE EDİLDİ

49 gündür tutuklu bulunan Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı verildi.

YASİN KOL'A TUTUKLAMA TALEBİ: İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Hakemler Dosyası" kapsamında "yasadışı bahis", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Kol'un ifadesi ve hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

KARADENİZ’DE TÜRK GEMİSİNE SALDIRI

Tahıl yüklü Türk gemisi Karadeniz’de saldırıya uğradı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

YENİÇAĞ EKONOMİ

ENAG EYLÜL 2026 ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI

ENAG, Eylü 2026 enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 2,10 arttı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Ekim'de uygulanacak tavan kira artış oranı 31,49 oldu.

SGK UZMANI DİLEK ETE RAKAM VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YIL SONU SÜRPRİZİ

TÜİK'in eylül enflasyonu verileri sonrası emekli ve memur zammı hesapları değişti. SGK uzmanı Dilek Ete, YENİÇAĞ'a yıl sonu zam oranlarını ve en düşük emekli maaşının kaç lira olacağını tek tek açıkladı. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini bekleyen yeni tablo...

EMEKLİNİN 3 AYLIK MAAŞ ZAM FARKI BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 ocak ayı zam oranı için belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Maaş zam farkını belirleyen 3 aylık zam farkı oranı ortaya çıktı. İşte detaylar…

YENİÇAĞ DÜNYA

ERKEN SEÇİM KARARI RESMEN ALINDI: 29 KASIM’DA SANDIĞA GİDECEKLER

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm öngören kararnamelerin parlamentoda reddedilmesinin ardından meclisi feshederek 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

BREZİLYA'DA KIL PAYI SEÇİM: BOLSONARO VE LULA İKİNCİ TURA KALDI

Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamadı. Sandıkların yüzde 99,99'unun sayıldığı resmi sonuçlara göre Flávio Bolsonaro yüzde 47,03 ile ilk turu önde tamamlarken, Lula Da Silva yüzde 45,16'da kaldı. İkili 25 Ekim'de yeniden yarışacak.

RUSYA'DA VEBA ENSTİTÜSÜNDE ŞÜPHELİ VAKA: ÖZEL ÖNLEMLER DEVREDE

Rusya'nın İrkutsk kentindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanında "nedeni belirlenemeyen zatürre" tespit edilmesi üzerine özel önlemler devreye sokuldu. İncelemelerde mesleki kaynaklı patojene rastlanmadığı bildirilirken, sosyal medyadaki "akciğer vebası" iddiaları dikkat çekti.

YENİÇAĞ SPOR

AHMET ÇAKAR VE ERMAN TOROĞLU DAVALIK OLDU: GEREKÇE HAKARET

MHK soruşturmasında verdiği ifadeyle gündeme gelen eski hakem Ali Tuna, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında savcılığa başvurdu.

REAL MADRİD'İN YILDIZI VİNİCİUS JR ÖLDÜ MÜ? DUBLÖR İHTİMALİ SONRASI KULÜPTEN DNA TESTİ HAMLESİ GELDİ

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında ortaya atılan sıra dışı komplo teorileri üzerine kulüp yönetimi resmi adım attı. Futbolcunun hayatını kaybettiği ve yerine başkasının geçtiği iddialarını sonlandırmak adına oyuncuya DNA testi uygulanacağı belirtildi.

ICARDI MAAŞINDAN FERAGAT ETTİ: GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

YENİÇAĞ YAZAR

BU PARAYLA ADAM BAŞI 575 DOLAR DAĞITILABİLİR

Okurlarımdan biri, "Gözden kaçan şu ki büyük yolsuzluklarla elde edilen paralar, siyasetin finansmanı için kullanılır" diye mesaj gönderdi.

Fon sistemiyle 455 bin vatandaştan çarpılan para nakit 23 milyar dolar ise bu parayı 40 milyon yetişkine dağıtacak olsanız adam başı 575 dolar eder. Yani 28 bin 750 lira ki bu miktar, bir asgari ücret demektir.